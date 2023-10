Non si placa la crisi del Cagliari, che incappa nella terza sconfitta consecutiva. I rossoblu hanno perso oggi per 3-0 sul campo della Fiorentina, che porta invece a casa il quarto risultato utile in campionato. Decisivi i gol messi a segno da Gonzalez in avvio di gara e Nzola in chiusura. In mezzo l'autogol di Dossena. La formazione Vila torna così ad agganciare Juventus e Napoli a quota 14 punti, mentre i rossoblu restano all'ultimo posto in campionato.