Finisce con una rete e un punto a testa il derby veneto tra Venezia e Verona, primo match del lunedì di questa 22esima giornata del campionato di Serie A. Al Penzo, a partire meglio è la squadra ospite che crea le occasioni più pericolose fino al minuto 28, quando sono i lagunari a passare in vantaggio con la rete di Alessio Zerbin, che alla prima da titolare con la nuova squadra trova la via del gol raccogliendo una respinta corta della difesa scaligera sul tiro di Joel Pohjanpalo.

Il gol del pareggio arriva al 76esimo con una rapidissima ripartenza finalizzata da Jackson Tchatchoua, lesto a spingere in porta un tiro di Amin Sarr che si tramuta in un assist impossibile da rifiutare. Finisce quindi con un pareggio che non serve a molto a nessuna delle due squadre, col Venezia che sale a quota 16 e il Verona a quota 20.