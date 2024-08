Prima sconfitta stagionale per il Cagliari che non dà continuità agli ottimi pareggi ottenuti nei primi due turni e cade al Via del Mare contro un Lecce in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per via dell’espulsione di Dorgu. Giallorossi cui basta la rete di Nikola Krstovic che al 26esimo piazza il colpo da tre punti. Rossoblu oltretutto sfortunati, con Luvumbo e Viola che centrano la traversa.



Torna al risultato positivo dopo il ko della scorsa giornata incassato contro in Napoli il Bologna di Vincenzo Italiano che non va però oltre il pari contro l'Empoli. Al gol dell’ex Inter Giovanni Fabbian, segnato al secondo minuto di gioco, risponde un paio di minuti dopo Gyasi. Due gol in quattro minuti di match ai quali non ne fanno seguito altri: finisce 1-1 al Dall’Ara.