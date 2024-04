L'attaccante dell'Empoli, Mbaye Niang, ha parlato al termine della partita vinta per 3-2 contro il Torino (e decisa da un suo gol nel recupero dei novanta minuti regolamentari) ai microfoni di Sky: "Come ho detto prima della gara volevamo vincere, sapevo che i gol prima o poi arrivano, è una cosa che so fare e ho sempre fatto. È arrivato al momento giusto, mancano ancora tante partite, complimenti alla squadra perché contro un club forte è arrivata una grande prestazione".

"L'ho detto prima di entrare a Cancellieri, avrebbe fatto gol lui ma anche gol io della vittoria. Lo abbiamo fatto ed era contento, però deve stare attento, se mi fa male il mister lo ammazza. Siamo contenti, siamo un bel gruppo, va bene così. Ero arrabbiato perché non avevo iniziato la partita, ma mi ha detto Nicola che mi deve gestire, mancano ancora parecchie partite. Nelle ultime quattro avevo fatto tanti minuti, ma volevo dimostrargli che senza di me non può vincere. Scherzo, però ero deluso. Ho fatto vedere sul campo che volevo giocare".

È andato a consolare Bellanova... Cosa le ha detto?

"So che quando sbagli in questo momento, nel recupero, è sempre dura. È un ragazzo giovane, ha fatto una bella partita oltre all'errore, succede anche ai grandi campioni. Siamo un bel gruppo, lavoriamo molto in settimana per vincere le partite".