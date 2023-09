Inibizione fino all'8 ottobre quella inflitta dal Giudice sportivo al presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto al direttore di gara parole offensive", durante il match contro la Salernitana. "Anche dopo la diffusione dell'annuncio anti-violenza, tale comportamento si è ripetuto - si legge su ANSA che riporta la decisione del Gs Mastrandea -. L'Empoli dovrà pagare cinquemila euro "per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio presidente".