Il Milan può arrivare al quarto posto? A rispondere a Sportmediaset è Emerson Royal che non ha dubbi in merito alle possibilità della squadra di agguantare il piazzamento in Champions League della squadra Conceição: "Sì, quando si parla di Milan dobbiamo tenere questo in testa, perché siamo il Milan, siamo troppo forti, e questa partita sarà molto importante per noi perché nelle ultime partite non siamo andati benissimo. Siamo reduci dalla vittoria in Supercoppa, contro il Cagliari non abbiamo vinto ma contro il Como l'abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così perché se continuiamo così, vincendo tutte le partite, possiamo arrivare quarti" ha detto tornando anche sul successo contro l'Inter in Supercoppa.

Si può vincere contro la Juventus?

"Si, si può vincere. Con questa squadra che sta qua al Milan si può vincere con qualsiasi squadra. Ma per noi la cosa più importante è continuare così, lavorando da squadra, in tutte le partite, e credo che è questa la cosa più importante".