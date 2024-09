"La partita contro l'Inter è stata molto importante per noi, quando abbiamo vinto contro di loro i nostri tifosi erano molto felici, è stato un derby speciale ma la partita contro il Lecce era più importante". Così Emerson Royal ha commentato gli ultimi successi ottenuti dal suo Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, tra cui il derby di Milano vinto dai rossoneri per 1-2 in casa dell'Inter. "Oggi abbiamo più fiducia e vogliamo continuare a lavorare forte per vincere tutte le partite" ha detto a Rede98.

L'emozione della Champions con il Milan.

"Giocare in Champions con il Milan è stato incredibile, un sogno. Quando ho giocato in Champions League contro i rossoneri avevo sentito l'atmosfera magica di San Siro e dei tifosi".