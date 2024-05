Ieri, la Juventus ha conquistato la sua 15esima Coppa Italia, grazie all’1-0 firmato da Dusan Vlahovic contro l’Atalanta. Si tratta del primo e unico titolo della stagione bianconera, che torna a sollevare un trofeo dopo tre anni, proprio dall’ultima Coppa Italia vinta sotto la gestione Andrea Pirlo e ancora una volta contro i bergamaschi.

Al termine della partita dell’Olimpico, John Elkann, amministratore delegato della holding di famiglia Exor che controlla la maggioranza del club bianconero, ha commentato a Canale 5 così questa vittoria: "È bellissimo essere qui questa sera e aver vinto la Coppa Italia. È stata una partita impegnativa, sono felice per tutti i ragazzi giovani che non avevano mai vinto. Vincere aiuta a vincere, prendiamo questa serata come un bel momento per la Juve, è bello aver vinto Coppa Italia, la quindicesima. È un traguardo molto importante ma soprattutto guardiamo al futuro con tanto ottimismo e speranza perché la Juve ha dei giovani straordinari come ha dimostrato questa sera", ha concluso l’ad della holding della famiglia Agnelli-Elkann.