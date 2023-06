Un terremoto si è abbattuto sul Milan nelle ultime ore. Come riportato da Sky Sport, sembrano destinati all'addio non solo il responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini ma anche il ds Frederic Massara. La decisione sarebbe stata comunicata oggi da Gerry Cardinale all'ex difensore rossonero che aveva chiesto al club maggiori investimenti. Con lui lascerà anche Massara, che nel 2019 era stato scelto proprio da Maldini. Non in discussione, invece, il tecnico Stefano Pioli. Adesso il Milan sta studiando la strategia comunicativa migliore per comunicare la notizia ai tifosi, essendo Maldini una leggenda rossonera.