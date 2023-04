Festa scudetto rinviata per il Napoli. Dopo il successo dell'Inter sulla Lazio seconda in classifica, gli azzurri non riescono a vincere contro la Salernitana ed allungano così l'attesa per i festeggiamenti. L'incornata di Mathias Olivera viene resa vana dalla grande giocata di Dia che gela il 'Maradona' e fissa il risultato sull'1-1.

Nelle gare delle 15 i riflettori sono puntati tutti a Napoli, ma si gioca anche su altri due campi. A Cremona è impegnato l'Hellas Verona (avversario dell'Inter nell'infrasettimanale) che non va oltre l'1-1 con la Cremonese, con Verdi risponde al vantaggio di Okereke. Il Sassuolo rimonta invece in casa con l'Empoli e vince 2-1 nel finale di gara: dopo la rete di Cambiaghi arriva la doppietta di Berardi che regala tre punti ai neroverdi.