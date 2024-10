Finisce a reti bianche il derby emiliano tra Bologna e Parma al Dall’Ara, dove la squadra di Vincenzo Italiano incassa il secondo pari consecutivo contro i cugini neo-promossi dopo quello con l’Atalanta del turno scorso.



Vittoria nel finale per la Lazio di Baroni che ribalta una partita dalle due facce contro l'Empoli. Gli uomini di casa passano in svantaggio con il gol di Sebastiano Esposito che apre il match al nono minuto, poi trovano il pari con Zaccagni al 49esimo del primo tempo, ma a inizio ripresa Castellanos si fa parare un rigore che sembra sancire la giornata no per i biancocelesti. All’84esimo però Pedro, su assistenza proprio di Castellanos, trova il gol del 2-1 riuscendo nell’intento della rimonta.