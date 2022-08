Dopo le primissime parole espresse tramite i social, il nuovo giocatore del Milan, Charles De Ketelaere si presenta ai suoi nuovi tifosi anche tramite i canali ufficiali del club. "Spero di aiutare il Milan a tornare ai grandi successi di un tempo. Gli obiettivi del Club sono i miei obiettivi per le prossime stagioni" ha detto in merito agli obiettivi stagionali.

Sul Milan dell’anno scorso:

"Ho visto alcune partite ma non tutte. Per esempio il Derby, che non lo perdo mai. Saelemaekers gioca nel Milan e mi sono sempre interessato ai risultati e alla classifica. Sono felice di giocare nel club che ha appena vinto lo Scudetto".