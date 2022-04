Pareggio che tiene alta la speranza di conquistare la finale di Tirana per la Roma di José Mourinho che fa 1-1 in casa del Leicester e rimanda il verdetto finale al ritorno dell'Olimpico. A fine gara, Bryan Cristante, intervenuto a Sky Sport, parla con ottimismo lodando anche il lavoro fatto finora dalla squadra: "Quest'anno e l'anno scorso abbiamo dimostrato che anche in Europa possiamo dire la nostra".