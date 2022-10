Stop forzato per Ionut Radu, portiere della Cremonese, obbligato a dare forfait contro lo Spezia per un problema fisico accusato dopo l'ultimo turno di campionato. Lo ha annunciato Massimiliano Alvini, tecnico dei grigiorossi, nella conferenza stampa della vigilia: "Radu si è fatto male dopo la partita col Napoli e ha un problema, vediamo di risolverlo quanto prima e non sarà facile. Giocherà Carnesecchi".