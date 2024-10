Dopo la vittoria di ieri in casa del Milan, il Napoli di Antonio Conte tornerà in campo domenica al Maradona contro l'Atalanta, prima di tornare a San Siro per affrontare l'Inter. E proprio in vista del match contro i campioni d'Italia, il tecnico leccese viene riaccolto nel capoluogo partenopeo, dove è tornato trionfante da Milano, con buone notizie. Cresce l'ottimismo di ritrovare Lobotka: il recupero del polacco, infortunatosi con la nazionale slovacca al flessore della coscia sinistra, procede bene e sebbene con l'Atalanta difficilmente verrà impiegato, per non correre rischi, potrebbe tornare a disposizione per il match contro i nerazzurri.

Almeno così fa sapere il Corriere dello Sport che a proposito di scrive: "Da valutare il recupero di Lobotka. Il piano di recupero procede secondo i piani: due settimane e di conseguenza tre partite erano in preventivo, con l’obiettivo di provare il recupero per la quarta. Si vedrà, giorno dopo giorno: la priorità assoluta è non correre rischi inutili. Anche perché dopo la partita con l’Atalanta, e per la precisione tra undici giorni, c’è da sfidare l’Inter a San Siro".