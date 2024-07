"Noi abbiamo sempre puntato sui giovani e quest'anno siamo anche campioni d'Italia con la Primavera e penso sia qualcosa di straordinario". Ha detto l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali a Radio 2 a proposito delle prospettive del club emiliano. Momento di particolare lode e celebrazione per il settore giovanile neroverde che ha vissuto la gioia di laureasi baby campioni d'Italia che un paio di mesi fa ha battuto l'Inter di Chivu in semifinale. "Volevamo fare la seconda squadra ma non ci è stato permesso - ha continuato Carnevali -, penso che le regole siano sbagliate. Sono tante le argomentazioni per poter migliorare, per far sì che i giovani crescano in un certo modo, sono discorsi molto lunghi ma al di là delle normative e delle regole credo sia importante cambiare il sistema, cambiare noi dirigenti che dovremmo avere idee più chiare, fare bene al calcio e non guardare solo a se stessi perché c'è tanta politica di mezzo e questo non fa bene. Ci vuole tanta buona volontà e soprattutto cercare di sapere quello che si deve fare. Io credo che molti di noi lo sappiano ma purtroppo per tante situazioni non si riesce a mettere in pratica nulla".