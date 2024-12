"Non si è ancora fatto vivo nessuno". Così il presidente del Torino Urbano Cairo parlando alla Fiera dell’Artigianato a Milano a proposito delle presunte trattative per la cessione del club granata: "Magari qualcuno lo farà. Altrimenti vado avanti. Io devo competere fatturando 100 milioni di euro con chi ne fattura 400, se non 500. Non è facile. Questi poi sono contestatori che in cuor loro sanno che se lasciassi il Toro, magari mi rimpiangerebbero", ha aggiunto il numero uno del Toro.