Intervenuto in conferenza prima della sfida contro il Torino, l'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha parlato anche dell'infortunio di Riccardo Orsolini, alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro che lo terrà ai box per 4-5 settimane e che potrebbe obbligare l'attaccante rossoblu all'assenza forzata anche la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia del 20 dicembre da disputare contro l'Inter.

In queste due settimana c'è di nuovo che non avete Orsolini. Che cosa cambia da ora in avanti?

"Abbiamo Ndoye, Saelemaekers, Karlsoon che possono occupare quella posizione e che possono dimostrare il loro talento. Mi dispiace per i giocatori quando si infortunano".