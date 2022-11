Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha l'occasione per tornare ad analizzare il ko rimediato nel turno infrasettimanale, col pesante 6-1 subito per mano dell'Inter: "Abbiamo messo tanta concentrazione, dopo la partita di San Siro abbiamo capito cosa non potevamo permetterci - ha esordito . Ho un gruppo sano che vuole migliorare tantissimo e per noi diventa molto più facile fare il nostro lavoro. Sanno di avere un grande privilegio che è quello di vestire la maglia del Bologna e oggi hanno dimostrato un'altra volta la loro forza. Abbiamo dei ragazzi intelligenti che capiscono bene quello che voglio vedere in campo. Arnautovic ha giocato molto bene nel secondo tempo e dietro abbiamo sofferto davvero poco".

Questo riposo arriva al momento giusto?

"Si va al riposo per mettere la squadra in condizioni migliori quando si tornerà in campo, sono felice per chi andrà al Mondiale. Al ritorno penseremo a lavorare per mettere la testa alla prossima partita contro la Roma che sarà molto difficile".