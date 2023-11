"Dobbiamo solo pensare a battere il Torino alla ripresa del campionato e andare avanti partita per partita" ha detto Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, proiettandosi alla ripresa del campionato dunque al match contro i granata. "Una risposta alla Thiago Motta? - viene incalzato dal Corriere di Bologna - L’ambizione è far bene proponendo un calcio che faccia divertire, finora il lavoro di Motta ha prodotto grandi risultati in questo senso. Nel calcio è difficile avere crescite monotono, intendo a poco a poco ogni anno. Abbiamo rinforzato la squadra, ma prevedere dove arriveremo è un gioco che non mi piace" ha detto prima di disinnescare la spinosa questione legata agli arbitri.

Bologna penalizzato dagli arbitri?

"A Torino l’intervento era necessario perché dopo 4 anni di Var non si poteva giustificare un errore simile, era un’indicazione forte al mondo arbitrale per migliorare i processi tra Var e campo. Lamentarsi degli arbitri per chiedere rispetto non ha senso e non porta niente. Poi le polemiche non finiranno mai".