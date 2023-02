Piove sul bagnato in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini, in vista del match con la Lazio, una sorta di spareggio per la zona Champions, dovrà rinunciare agli squalificati Muriel e Maehle, ma non solo. Si è fermato anche Mario Pasalic: per il croato si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Secondo le prime indiscrezioni, il centrocampista sarà costretto ai box forse per alcune settimane e quindi salterebbe il match dell'Olimpico ma non solo.