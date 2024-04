Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, che perderà almeno per un mese Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta ha rimediato infatti una lesione muscolare, nello specifico alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, che lo costringerà a rimanere fermo per un mese. Scalvini dovrà pertanto saltare il doppio confronto col Liverpool in Europa League.