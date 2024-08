Nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la trasferta dell'Atalanta di Lecce di domani non figura il nome dell'attaccante nigeriano Ademola Lookman. Ma alla base della non convocazione non ci sono problemi fisici di sorta: è stato proprio il giocatore a chiedere di non partire per la Puglia, forse perché, secondo la Gazzetta dello Sport, è tornato al centro di voci di mercato col Paris Saint-Germain che sarebbe pronto a puntare su di lui per ovviare all'infortunio di Gonçalo Ramos.

Lookman è legato ai bergamaschi da un contratto fino al 2027. Prima della finale di Supercoppa Europea persa contro il Real Madrid, però, il club transalpino ha fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore, che ha avvisato l'Atalanta, incontrando un'apertura all’eventuale trasferimento. Per Gasperini, un'ulteriore gatta da pelare dal mercato nonostante l'arrivo di Lazar Samardzic.