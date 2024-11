La bella notizia per l'Atalanta, oltre alla vittoria sul Parma e il momentaneo primo posto in classifica insieme all'Inter, è il ritorno in campo di Giorgio Scalvini dopo diversi mesi di assenza per un grave infortunio. Scalvini che dopo la partita del Tardini arriva ai microfoni di Sky Sport parlando tra le altre cose sanche della prospettiva Scudetto per gli orobici: "Noi pensiamo di partita in partita, comunque il mister ci dice di fare così perché se pensi ad altro non ti concenti al 100% sulla partita. Lui è bravo a tenerci focalizzato sulle partite, poi i fatti si vedono".