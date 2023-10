Dopo l'infortunio muscolare rimediato durante la gara contro la Lazio, arrivano brutte notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, costretto a dover fare a meno di Teun Koopmeiners per almeno un paio di settimane. L'olandese, costretto ad abbandonare il ritiro della sua Nazionale, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Dopo l'esito di cui sopra, il giocatore della Dea ha fatto rientro a Bergamo, come fa sapere Sportmediaset, e i tempi di recupero stimati sono, appunto, di circa due-tre settimane.

Da valutare nel corso dei giorni, dunque, la sua presenza per il match contro l'Inter del 4 novembre. L'obiettivo di Gasp è proprio quello di riaverlo contro i milanesi.