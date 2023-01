Con il pareggio di oggi sul campo della Juventus, l'Atalanta resta a -2 dall'Inter. Il centrocampista orobico Marten De Roon parla così a Sky Sport degli obiettivi della squadra: "Obiettivo Champions? No, non dico la Champions: per noi l’obiettivo è sempre l’Europa. Se continuiamo a giocare così e a segnare così tanto sicuramente possiamo puntare anche a qualcosa in più, ma per adesso dico che l’obiettivo è l’Europa. Stiamo segnando, stiamo attaccando bene.