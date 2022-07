Avrebbe mai pensato di chiudere un campionato con zero gol? "Strano pure per me, visto che ci ho provato tante volte. Ma ripensarci mi dà tanta forza per riprovarci".

Anche ripensare che lei sa fare gol importanti? Juve, Inter, Roma...

"Certo che li so fare, ma quando non si segna si pensa subito a cosa non va. Comunque io non perdo mai la fiducia e mi sono messo in testa di essere più “cattivo” e di avere più fame di gol già dalle amichevoli: arriveranno, segnerò di più".

In cosa sono simili Gasperini e Conte, che la fece esordire in Premier nel Chelsea?

"Ecco, l’ha detto lei: la preparazione, il lavoro fisico. Per questo un po’ ero preparato. E poi il sistema di gioco: la difesa a tre che determina l’assetto tattico di tutto il resto della squadra".

Per l’Atalanta sarà anche una stagione senza coppe europee: da rimorso a vantaggio?

"Non smetteremo di dirci che è un peccato ma a questo punto, avendo soltanto campionato e Coppa Italia, daremo tutto per fare meglio dell’anno scorso e dunque riprenderci l’Europa. E partire forte sarà molto importante, per dare subito un segnale a questa stagione".