Domani, sfidando il Lecce a San Siro, il Milan inaugurerà un aprile di fuoco. Un mese nel quale i rossoneri si giocheranno il passaggio del turno alle semifinali di Europa League contro la Roma, oltre a provare a rimandare la festa scudetto dell'Inter a dopo il derby del 22. Appuntamenti che Stefano Pioli può affrontare con la certezza di avere tra le mani una squadra in forma: "Se arriviamo nella fase della stagione al top? Sì, siamo riusciti a lavorare con tanti singoli giocatori con continuità. Il fatto di non avere stop ti permette di avere automaticamente una buona condizione - le sue parole in conferenza stampa - Io sono sempre più convinto che la condizione fisica dipenda tantissimo dall'aspetto mentale. Stiamo ben, ma quello che abbiamo fino ad oggi conta veramente poco, dobbiamo solamente pensare a mettere in campo la miglior prestazione domani. Sarà il finale di stagione a determinare tante situazioni".