Ancora un ko per il Monza che incassa la terza sconfitta consecutiva e resta ancora a zero punti, cedendo il passo anche all'Udinese nel primo incontro della terza giornata della Serie A: Illude il gol di Manuel Colpani alla mezz’ora, Beto pareggia quattro minuti dopo rimettendo in salita la gara dei padroni di casa. A chiudere la porta delle speranze dei primi 3 punti per i brianzoli è Destiny Udogie che al 78esimo mette il gol dell’1-2 scrivendo i titoli di coda.