"La Juve ripartirà con Allegri? Assolutamente sì a meno che la società non decida di cambiare, ho voglia, entusiasmo, sapevo che avremmo avuto difficoltà in questi due anni, non sapevo che quest'anno sarebbe successo questo finimondo" ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri intervenuto a Pressing su Italia 1 dopo la sconfitta casalinga di ieri della sua squadra contro il Milan.

Tornando indietro rifaresti la scelta di rivenire alla Juventus?

"Ma assolutamente, è una sfida e le sfide vanno vinte e quest'anno nelle difficoltà abbiamo fatto una buona annata e bisogna riprendere l'anno prossimo".

Cosa significa che potevi andare altrove per vincere?

"Potevo andare in due squadre pronte per vincere, non sono andato e sono tornato alla Juventus perché sapevo che era più difficile vincere, non impossibile, e quindi mi sono rimesso in discussione perché con la proprietà ho un rapporto speciale, ero in dovere verso di loro per quello che mi avevano dato in cinque anni, di dover tornare e cercare di dare una mano con grande professionalità e serietà".