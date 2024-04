Quanto è distante il calcio italiano da quello europeo? Questa è una delle domande a cui ha risposto Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Juve: "Lo scorso anno l'Inter è andata in finale di Champions, la Roma di Europa League e noi siamo stati eliminati a tre minuti dalla fine (dal Siviglia, ndr) - le sue parole -. Nel finale di stagione una vittoria vale doppio perché ti fa fare un balzo importante in avanti. Domani giochiamo contro il Cagliari che lotta per salvarsi, poi Milan e Roma e Bologna. Domani dobbiamo lottare come loro per portare a casa il risultato".