Dopo Simone Scuffet, arrivato alla corte di Antonio Conte dal Cagliari in cambio di Elia Caprile, il Napoli ha completato la seconda operazione in entrata in questo mercato di gennaio: dal Lecce, infatti, i partenopei hanno acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Luis Hasa, centrocampista italo-albanese classe 2004.