Nicolò Casale è un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore 24enne si trasferisce nella società biancoceleste dopo aver fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile dell'Hellas Verona per poi cominciare il giro di prestiti tra Serie C e Serie B al Perugia, al Prato, al Südtirol e, infine, all'Empoli. "Hellas Verona FC saluta e ringrazia Nicolò, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva", il messaggio degli scaligeri in calce al comunicato ufficiale.