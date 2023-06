Nelle ultime ore il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo di Raphael Guerreiro a parametro zero. Il portoghese, che si lega ai bavaresi fino all'estate 2026, era stato accostato anche all'Inter.

Dopo sette stagioni al Borussia Dortmund, Guerreiro ritrova a Monaco Thomas Tuchel, che lo aveva portato nella Ruhr, dal Lorient, nell'estate del 2016, sulla scia del titolo di campione d'Europa con il Portogallo. "Quando è arrivata la chiamata del Bayern, la mia decisione è stata presa rapidamente - le parole del portoghese -. Per me è motivo di orgoglio poter giocare per questo grande club e apprezzo molto Thomas Tuchel per il tempo trascorso insieme al Dortmund".