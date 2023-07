La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo dalla Juventus. Arthur, nato a Goiana, in Brasile, il 12 Agosto del 1996, ha indossato, tra le altre, la maglia del Barcellona con cui ha disputato 72 partite vincendo una Liga Spagnola ed una Supercoppa Spagnola. Il nuovo centrocampista viola ha, inoltre, vestito in 22 occasioni la maglia della Nazionale maggiore brasiliana vincendo la Coppa America del 2019.

Nel dare la notizia della cessione, la Juventus evidenzia come i viola abbiano speso per il prestito del calciatore due milioni, oltre a premi fino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Il diritto di riscatto è pari a 20 milioni, pagabili in tre esercizi.