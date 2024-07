Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell'Arsenal, squadra alla quale si è legato a titolo definitivo firmando un contratto pluriennale. Dopo una lunga trattativa con il Bologna, i Gunners si sono assicurati per una cifra vicina ai 50 milioni di euro il 22enne, esploso nella passata stagione da centrale difensivo grazie all'intuizione di Thiago Motta: "È stato un grande sforzo di squadra completare questo trasferimento, diamo il benvenuto a Riccardo nella famiglia - ha commentato il direttore sportivo Edu dopo l'annuncio parlando ai canali ufficiali del club londinese - Abbiamo identificato Riccardo come parte della nostra strategia di ingaggiare giocatori che si adattano al nostro profilo e rafforzeranno la nostra squadra per competere ai massimi livelli. Ha 22 anni, ma porta qualità ed esperienza. Diventerà rapidamente un giocatore da Arsenal. Riccardo ha costantemente dimostrato la sua qualità per il suo club e per il suo Paese. È stato uno dei migliori giocatori della Serie A la scorsa stagione e ha dato ottime prestazioni per l'Italia agli Europei di quest'estate. Mikel e i nostri allenatori sono entusiasti di iniziare a lavorare con Riccardo e non vediamo l'ora di vederlo con la nostra maglia".

Parole a cui hanno fato eco quelle del manager Mikel Arteta: "Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all'Arsenal. È un grande acquisto e ci dà una grande forza per rinforzare la nostra difesa. Riccardo ha una grande personalità e carattere, con abilità specifiche che ci renderanno più forti mentre ci impegniamo per vincere trofei importanti. Ha già mostrato una grande crescita nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per l'Italia, i suoi miglioramenti nell'ultimo anno sono stati davvero impressionanti. Non vediamo l'ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire".