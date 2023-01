Colpaccio di mercato del Bayern Monaco a fil di sirena: dal Manchester City arriva Joao Cancelo, in prestito fino alla fine della stagione in corso con diritto di riscatto. "Il Bayern è un grande club, uno dei migliori al mondo, ed è un'enorme motivazione per me giocare ora insieme a questi giocatori straordinari. So che questo club, questa squadra vive per i titoli e li vince ogni anno. Sono anche spinto dalla fame di successo. Darò il massimo", ha commentato l'ex laterale portoghese dell'Inter dopo la firma con i bavaresi.