Il Napoli si ritira dalla corsa per Mario Hermoso. In mattinata è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club partenopeo, che spiega in una nota la situazione: "La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli", si legge nel tweet del Napoli.