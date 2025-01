Operazione in uscita per il Milan, chiusa la trattativa per il passaggio in prestito con diritto di riscatto di Noah Okafor al Lipsia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani l'attaccante rossonero raggiungerà la Germania per sostenere le visite mediche. Da capire se ora il Milan affonderà su Marcus Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United.