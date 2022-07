La Fiorentina è pronta a dire addio ad Erick Pulgar. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista cileno non rientra nei piani tecnici del tecnico Italiano e, dopo il prestito al Galatasaray, sta cercando una nuova sistemazione. Nelle ultime ore si sarebbe mosso con forza il Flamengo, club brasiliano che ha contattato direttamente il giocatore per un acquisto a titolo definitivo. In Brasile Pulgar troverebbe il connazionale Arturo Vidal, fresco di addio all'Inter.