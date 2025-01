Il 2025 della Fiorentina inizia con un volto nuovo: è sbarcato infatti al Viola Park Nicolas Valentini, difensore arrivato a parametro zero dopo che il suo contratto con il Boca Juniors è andato in scadenza. Valentini ha preso subito confidenza con le strutture e con il tecnico Raffaele Palladino per poi rilasciare le sue prime dichiarazioni, peraltro in un buon italiano, ai canali ufficiali gigliati: "Sono molto contento di essere a Firenze. Farò di tutto per rendere felici i tifosi. Il Viola Park è bellissimo". Valentini avrà la maglia numero 14.