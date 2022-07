"Benvenuto Khvicha!". Come da tradizione è un tweet di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ad annunciare l'arrivo di un nuovo giocatore in azzurro, in questo caso si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano classe 2001 che arriva dalla Dinamo Batumi. "Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente", l'auspicio scritto da DeLa in un secondo cinguettio.