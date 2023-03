Nella inattesa e deludente sconfitta di La Spezia, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato ancora una volta Robin Gosens. Il tedesco ha ottenuto in scioltezza il primo posto, anticipando Danilo D'Ambrosio e Nicolò Barella, rispettivamente secondo e terzo in classifica. A seguire la graduatoria di turno e quella generale del premio.

Handanovic 1.24%

D'Ambrosio 9.89%

Acerbi 1.39%

Bastoni 4.64%

Darmian 5.56%

Barella 9.43%

Brozovic 6.80%

Mkhitaryan 3.25%

Gosens 20.25%

Martinez 2.01%

Lukaku 7.11%

Calhanoglu 8.35%

Dumfries 1.39%

Dzeko 0.15%

Dimarco 0.15%

Carboni 18.39%