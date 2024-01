La doppietta allo U Power tadium contro il Monza vale per Hakan Calhanoglu il primo posto sul podio del Pallone d'Oro Nerazzurro di giornata. I lettori di FcInterNews.it hanno preferito per pochi punti percentuali il turco a Henrikh Mkhitaryan, arrivato secondo. Terza piazza per Lautaro Martinez. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.43%

Pavard 1.76%

De Vrij 2.98%

Bastoni 0.18%

Darmian 0.18%

Barella 1.52%

Calhanoglu 34.30%

Mkhitaryan 31.94%

Dimarco 0.49%

Martinez 17.06%

Thuram 7.65%

Asllani 0.12%

Frattesi 0.61%

Carlos Augusto 0.18%

Acerbi 0.06%

Bisseck 0.55%



CLASSIFICA DOPO 26 GIORNATE:

MARCUS THURAM 48 PT.

LAUTARO MARTINEZ 45 PT.

HAKAN CALHANOGLU 20 PT.

HENRIKH MKHITARYAN E YANN SOMMER 13 PT.

NICOLO' BARELLA 12 PT.

DAVIDE FRATTESI 11 PT.

FEDERICO DIMARCO 10 PT.

YANN BISSECK, DENZEL DUMFRIES E BENJAMIN PAVARD 9 PT.

MARKO ARNAUTOVIC, CARLOS AUGUSTO 8 PT.

FRANCESCO ACERBI E MATTEO DARMIAN 4 PT.

STEFAN DE VRIJ 2 PT.

ALESSANDRO BASTONI, KRISTJAN ASLLANI E ALEXIS SANCHEZ 1 PT.