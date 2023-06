Anche l'undicesima edizione del Pallone d'Oro Nerazzurro è arrivata alla sua conclusione. Ad aggiudicarsi il premio, dopo l'ultimo sondaggio come sempre affidato ai lettori di FcInterNews.it che ha visto in corsa i primi tre giocatori nella classifica della regular season Lautaro Martinez, Nicolò Barella ed Edin Dzeko, è stato proprio el Toro di Bahia Blanca. L'argentino ha superato il centrocampista azzurro di pochi punti percentuali, mentre la punta bosniaca è rimasta sul terzo gradino del podio.

Lautaro ha convinto i tifosi nerazzurri con la miglior stagione della sua carriera, in cui ha totalizzato 28 gol e 11 assist in tutte le competizioni, ha spesso indossato la fascia di capitano (che dovrebbe rimanere al suo braccio in via definitiva già dalla prossima stagione) e ha contribuito con le sue prestazioni e il suo temperamento alla vittoria di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e al raggiungimento della finale di Champions League. A seguire l'esito finale del playoff.

Lautaro Martinez 53.28%

Nicolò Barella 43.58%

Edin Dzeko 3.13%