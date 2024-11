Dopo la vittoria per 3-0 a Empoli, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Davide Frattesi migliore in campo al Castellani. Secondo posto per il compagno di centrocampo Nicolò Barella, mentre Matteo Darmian chiude il podio al terzo posto. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.62%

Bisseck 0.21%

De Vrij 0.62%

Bastoni 0.72%

Darmian 5.45%

Frattesi 53.24%

Barella 23.02%

Mkhitaryan 1.03%

Dimarco 0.72%

Martinez 3.60%

Thuram 4.52%

Dumfries 0.51%

Zielinski 0.72%

Pavard 0.41%

Taremi 0.31%

Palacios 4.32%

CLASSIFICA DOPO 13 GIORNATE:

THURAM 31 PT.

BARELLA 15 PT.

FRATTESI, DUMFRIES E CALHANOGLU 9 PT.

MARTINEZ E TAREMI 8 PT.

DIMARCO 7 PT.

ZIELINSKI 4 PT.

BASTONI E ARNAUTOVIC 3 PT.

DARMIAN, BISSECK, CARLOS AUGUSTO E PAVARD 1 PT.