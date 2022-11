Dopo la splendida vittoria dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Edin Dzeko migliore in campo. Un dominio quello del bosniaco, che ha lasciato pochi punti percentuali ai contendenti sul podio. Secondo posto per Federico Dimarco, terzo per Hakan Calhanoglu. A seguire le classifiche attuali.

Onana 7.64%

Skriniar 0.78%

De Vrij 0.07%

Bastoni 0.33%

Dumfries 0.33%

Barella 1.50%

Calhanoglu 7.71%

Mkhitaryan 0.91%

Dimarco 9.14%

Martinez 2.29%

Dzeko 67.47%

Acerbi 0.13%

Correa 0.20%

Bellanova 0.72%

Gosens 0.52%

Brozovic 0.26%