Estro e fantasia sono le qualità che Kevin Zefi sta mettendo in mostra domenica dopo domenica. Il fantasista irlandese ha segnato ben 14 gol in 10 partite con l'Under 18 dell'Inter e anche in nazionale ha saputo pennellare giocate d'alto rango, mettendo anche il marchio nel punteggio. Continua a far parlare di sé per la completezza delle giocate: infatti è stato promosso nella Primavera di Christian Chivu. Implacabile dal dischetto nella sfida tra l'Irlanda U19 e i pari età dell'Estonia nella gara di qualificazione agli europei di categoria. L'1-0 finale ha permesso ai suoi di ottenere i primi tre punti dopo la sconfitta contro la Slovacchia.