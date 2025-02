Arrivato qualche settimana fa, Andrija Vukoje, centrocampista montenegrino classe 2008 arrivato all'Inter dall'OFK Grbalj, si è guadagnato la sua prima convocazione con la maglia nerazzurra. Il classe 2008, entrato a far parte della rosa di Andrea Zanchetta è stato inserito dal tecnico nerazzurro nella distinta del match in programma contro il Milan per le 18.00 e valido per i quarti di Coppa Italia e partirà dalla panchina.