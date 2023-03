Davanti a 3400 bambini delle scuole di Potenza e provincia, la Nazionale italiana Under 18 ha conquistato la vittoria nella prima delle due amichevoli giocate in Basilicata contro la Romania. Al 'Viviani', gli azzurrini di Daniele Franceschini si sono imposti sugli avversari per 3-1, sistemando la pratica già nei primi minuti in virtù delle reti di Aaron Ciammaglichella (Torino) e Kevin Bruno (Sassuolo), quest'ultimo autore nella ripresa anche del terzo sigillo che ha fissato il risultato sfruttando un assist dell'interista Luca Di Maggio.